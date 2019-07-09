Курс грузинского лари достиг нового антирекорда

Национальная валюта Грузии лари в обменных пунктах Тбилиси достигла рекордного минимума, один доллар теперь стоит 2,94 лари.

Нацбанк Грузии еще не устанавливал новый обменный курс, обновление ожидается вечером во вторник. 9 июля один доллар стоил 2,83 лари, передает РИА «Новости».

«Еще утром курс достигал 2,84 лари. Затем с каждым часом начал падать, сейчас, как видите, один доллар стоит 2,94 лари. О причинах трудно говорить, но уверена, что все это последствия заявления ведущего «Рустави 2» Габунии», – заявила сотрудница одного из обменных пунктов в Тбилиси.

Грузинский лари начал резко обесцениваться в конце июня после отмены полетов из России в Грузию на фоне антироссийских протестов. 2 июля курс составил 2,82 лари за доллар.

После скандала с высказываниями телеведущего Георгия Габунии Россия пригрозила введением новых санкций, от которых Грузия может потерять миллионы долларов.