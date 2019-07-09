Премьер Северной Македонии пожалел о сказанных российским пранкерам словах

Премьер Северной Македонии Зоран Заев заявил, что сожалеет о словах про зависимость политики Сербии от России, которые он произнес во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

«Сожалею, что... из-за невнимания можете сказать что-то, что в сущности обстоит не так. Определенность Сербии в отношении интеграции в ЕС ясна. Суть разговора не в этом, я никого не хочу оскорбить в этой части, но суть в том, что, действительно, сейчас очень заметно сотрудничество между Сербией и РФ», – сказал Заев в ответ на вопрос, ожидает ли он реакции Белграда на свои слова о контроле руководства России над президентом Сербии Александром Вучичем, передает РИА «Новости».

Премьер также рассказал, что «всю ночь прослушивал опубликованные записи разговоров» и не нашел в них признаков выдачи гостайны или угроз национальной безопасности.

Кроме того, Заев сообщил, что никто из его сотрудников не понесет ответственности за разговор с пранкерами, а в случае поступления претензий третьих сторон он готов принести извинения.

Премьер Северной Македонии, признав факт разговора с пранкерами из России, связал его со стремлением страны к членству в НАТО.

«Это структуры, которые используют новые формы, тактики и инструменты для медиадискредитации, чаще всего направленной против личностей и государств с евроатлантическими устремлениями», – сказал он.

Заев также отметил, что на части записи разговора есть следы «технического вмешательства, из-за которого можно сделать ложные выводы о его содержании».

«Такова и часть с вопросом о Македонской православной церкви, где есть техническое вмешательство, там я говорю лишь о своей приверженности тому, чтобы МПЦ получила автокефалию. Также никогда не была спорной или тайной моя позиция о вкладе и поддержке МПЦ дома и за границей», – уточнил он.

Премьер отметил, что очень огорчен, что стал жертвой своей «открытости и доступности для граждан», но не собирается подавать в отставку, и указал, что оказался «в хорошей компании» мировых деятелей, которых ранее также разыграли российские пранкеры.

Напомним, пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), прикинувшись бывшим главой украинского государства Петром Порошенко, сообщили премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву о «родстве» Порошенко с Александром Македонским.

Кроме того, пранкеры уговорили главу правительства Северной Македонии Зорана Заева дать взятку Константинопольскому патриарху Варфоломею.