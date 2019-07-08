Вован и Лексус сообщили Македонии о родстве Порошенко с Александром Македонским

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), прикинувшись экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщили главе кабмина Северной Македонии Зорану Заеву о «родстве» Порошенко с Александром Македонским.

Пранкеры заявили главе правительства Македонии, что украинские ученые «установили родство» Порошенко с Македонским.

«Поэтому теперь я могу именоваться не иначе как Питер Македонский», – приводит РИА «Новости» слова «Порошенко».

Кроме того, Заева проинформировали и о других «открытиях» украинских ученых. «Порошенко» заявил македонскому премьеру, что «украинцы – это древние шумеры».

«Наша территория даже в один период подчинялась Александрии», – заявили пранкеры.

На ваш взгляд Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб? Да

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В ответ Заев якобы заявил, что «читал об этом» и что история «может объединить» их страны.

Напомним, Вован и Лексус заявили, что от имени Порошенко уговорили главу правительства Северной Македонии Зорана Заева дать взятку Константинопольскому патриарху Варфоломею.