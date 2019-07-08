Вован и Лексус уговорили премьера Македонии дать взятку Варфоломею

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что от имени бывшего украинского президента Петра Порошенко уговорили главу правительства Северной Македонии Зорана Заева дать взятку Константинопольскому патриарху Варфоломею.

«Зоран Заев рассказал «Порошенко», что готов занести патриарху Варфоломею 100 тыс. евро наличными за предоставление Македонской церкви автокефалии», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецова.

Пранкеры обнародовали запись разговора, предположительно, с премьер-министром Македонии.

От имени Порошенко они заявили Заеву, что у Македонии «отличные шансы» и «можно запускать процесс» получения автокефалии. Патриарх Варфоломей якобы дал свое согласие.

«Но я должен сообщить вам об одном условии в моем случае. Я сделал денежное пожертвование лично патриарху Варфоломею», – сказали пранкеры, обращаясь к премьеру от лица Порошенко.

Указывалось, что выполнение «данного условия, помимо всего прочего, также сможет помочь». Причем предлагалась «сумма со скидкой». Константинопольский патриарх в истории пранкеров сказал, что «сделает скидку», если «Порошенко» решит «привести друга».

«Я заплатил более крупную сумму, 150 тысяч», – заявили пранкеры от лица Порошенко.

На ваш взгляд Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб? Да

Нет



В ответ Заев сказал, что «это очень хорошо, без проблем». Он добавил, что «пожертвование будет сделано наличными».

По словам Кузнецова, за год пранкеры несколько раз связывались с Заевым. Впервые они говорили с ним, прикинувшись Порошенко, в августе. Тогда же премьер Македонии поговорил с «генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом».

«Мы сделали нарезку из его фраз, якобы он находился вместе с Порошенко и тот передал ему трубку», – пояснил пранкер.

Обсуждались членство в НАТО, ситуация в Косово, взаимоотношения Украины с Россией, а за день до украинских выборов президента говорили о Владимире Зеленском.

В июне Вован и Лексус анонсировали публикацию переписки «Порошенко» с главой европейской страны. «Мы глупее, наверное, политика не видели. У нас были какие-то, конечно, американские конгрессмены, но это не главы государств», – подчеркнул тогда Столяров.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД