Вован и Лексус анонсировали публикацию переписки «Порошенко» с главой европейской страны

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) сообщили, что в ближайшее время опубликуют переписку, которую они на протяжении года вели от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко с главой одного европейского государства.

«Мы скоро выложим премьера одной маленькой страны, с которым мы общаемся почти год от имени Порошенко. Речь идет о главе европейской страны. Возможно, представим материал на следующей неделе», – сказал Кузнецов, передает РИА «Новости».

Столяров добавил, что материала накопилось у них достаточно. «Мы глупее, наверное, политика не видели. У нас были какие-то, конечно, американские конгрессмены, но это не главы государств», – подчеркнул он.

По их словам, с главой европейского государства можно было общаться «хоть каждую неделю». «У нас было звонка четыре или пять по WhatsApp. При этом он кидает фотографии, кидает пиарщиков своих, он у них общий (с Порошенко), желает удачи, потом он ругал очень сильно (Владимира) Зеленского, когда были выборы, желал Петру Алексеевичу удачи, говорил, что Зеленский – популист, что такие люди не должны управлять государством», – сказал Кузнецов.

Столяров также отметил, что в случае выхода этой записи есть большая вероятность ухудшения двусторонних отношений между двумя странами.

Ранее пранкеры разыграли премьера самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, позвонив ему перед выборами президента Украины от имени Петра Порошенко. Они также разыграли Макрона, позвонив ему от имени Зеленского.