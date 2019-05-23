Вован и Лексус трижды разыграли премьера Косово от имени Порошенко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли премьера самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, позвонив ему перед выборами президента Украины от имени Петра Порошенко.

Пранкеры разговаривали с Харадинаем трижды с января по апрель, передает РИА «Новости».

Вован и Лексус пообещали премьеру признать Косово после выборов, заручившись поддержкой Харадиная. Сообщается, что косовский премьер согласился поддержать Порошенко в Twitter.

«Да, и я думаю, что после моей победы я признаю Косово независимым государством», – заявил Харадинаю пранкер.

«Я надеюсь, что у вас будет все в порядке и рад пожелать вам удачи в воскресенье. И это очень важно для государства, я буду молиться за вас на всех выборах», – ответил премьер Косово.

Уточняется, что 29 марта на странице Харадиная в Twitter действительно появилась запись со словам поддержки Порошенко.

«Я полностью поддерживаю и желаю удачи моему другу Петру Порошенко, президенту Украины на президентских выборах. Евроатлантический путь обеспечивает мир, стабильность и процветание», – написал политик.

В преддверии президентских выборов на Украине Лексус поговорил с нынешним главой страны Владимиром Зеленским, затронув темы службы в армии и повестки.

Ранее Вован и Лексус разыграли Макрона, позвонив ему от имени Зеленского. В 15-минутной беседе они поговорили с французским лидером о возможном уголовном преследовании Петра Порошенко и отношениях с Россией.