Песков сказал, как вернуть доверие россиян к правоохранительным органам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы возвращают доверие россиян своей ежедневной работой по обеспечению безопасности граждан.

«Сама по себе работа правоохранительных органов – она в конечном итоге возвращает доверие россиян. Вы знаете, что мы говорим с вами об отдельных случаях – случаях, которые крайне нежелательны к повторению и являются абсолютно недопустимыми. Но в целом давайте не забывать тот объем работы, который осуществляется правоохранительными органами. Это ежедневная очень серьезная работа, которая имеет своей целью обеспечение безопасности граждан и законность», – сказал Песков, отвечая на вопрос какие меры будут предприняты, чтобы вернуть россиянам доверие к правоохранительным органам после дела Ивана Голунова, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что и ранее Кремль заявлял, что подобные проявления сами по себе неприемлемы, и по случаю с Голуновым ведутся следственные действия.

«Собственно, это как раз та работа, которая направлена на недопущение в дальнейшем таких проявлений», – сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что «президент давал необходимые поручения» в связи с делом Голунова, как и министр внутренних дел.

«Это и есть те самые действия. Это не только заявления», – уточнил Песков.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования.

После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

2 июля дело о попытке сбыта наркотиков, в котором фигурировал Голунов, передали из МВД в Следственный комитет (СК).