Следы воздействия чумы на мировую экономику нашли во льдах

Следы средневековой эпидемии чумы были найдены во льдах Гренландии и российской Арктики, сообщили ученые из Пустынного исследовательского института в Рено (США).

«Постоянный рост концентрации свинца во льдах, сформировавшихся в ранних и поздних средних веках, говорит о том, что экономика Европы в то время быстро развивалась. Этот рост прекратился в 13-16 веках, когда ее потрясли эпидемии чумы, а концентрация свинца во льдах упала», – сказал один из ученых Джо Макконнел, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал PNAS.

Первое исследование по содержанию свинца в ледяных отложениях было проведено в 2017 году, ученые изучили химический состав льдов, формировавшихся в течение 2 тыс. лет в швейцарских и итальянских Альпах.

Исследования указали, что экономическое развитие Европы останавливалось и откатывалось назад несколько раз, самый крупный эпизод был связан с эпидемией чумы в Старом Свете в 1349-1353 годах.

По данным из ледников Альп, тогда производство свинца почти полностью остановилось на несколько десятилетий из-за гибели почти трети населения Европы и разрушения экономических и торговых связей.

Для подтверждения гипотезы ученые решили исследовать несколько других образцов льда.

«В отличие от наших прошлых исследований и работ коллег, сейчас мы использовали не один, а сразу три десятка образцов льда. Наш анализ подтвердил, что даже до начала промышленной революции свинец начал скапливаться в больших количествах во всех уголках Арктики, и его единственным источником действительно могли быть только европейские металлургические выбросы», – отметил Макконнел.

Образцы были добыты в разных точках на поверхности ледового щита Гренландии и у берегов Северной Земли в России.

Ученые смогли проверить предыдущую гипотезу и локализовать источники выбросов и связать с открытием и закрытием конкретных шахт.

Исследователи отметили быстрый рост экономики на территории будущей Франции в 700-1000 годах нашей эры и констатировали постепенное увядание Римской империи.

Отмечается, что Европе удалось выйти на «древнеримский уровень» к началу XII века, что говорит о серьезнейшем падении уровня жизни и экономического развития после падения Рима.

Также ученые смогли зафиксировать и другие коллапсы в экономике, не связанные со средневековой чумой того периода.

Похожие по силе явления происходили из-за античной чумы Юстиниана, из-за эпидемий Кирпиана и Антонинов во 2 и 3 веках н.э..

Были найдены следы эпидемий холеры в России и Европе в середине 19 века, вспышки болезни особенно сильно сказались на количестве свинца в российских арктических льдах. Эффект от болезней был сопоставим с эпидемиями чумы, отмечают исследователи.