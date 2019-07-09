В Таллине задержали главу «Русской школы Эстонии»

Полиция Таллина задержала председателя правления некоммерческого объединения «Русская школа Эстонии» Мстислава Русакова.

«Мстислав задержан, полиция пришла к нему домой во вторник утром. Последний раз он выходил на связь около 11 часов», – сообщила представитель объединения Алиса Блинцова Sputnik Эстония.

Она отметила, что в последнем сообщении Русаков написал, что к нему в дверь постучали и заявили, что из полиции. «После этого он на связь не выходил», – уточнила Блинцова.

Данную информацию подтвердил и юрист-правозащитник Сергей Середенко, который узнал об этом от члена правления «Русской школы Эстонии» Олега Назмутдинова.

«Позвонил Олег Назмутдинов, сказал, что у Мстислава Русакова сейчас проводится обыск (читай – погром)», – написал он в Facebook.

Чем вызваны такие действия полицейских в отношении Русакова, пока неизвестно.

«Русская школа Эстонии» – некоммерческое объединение, которое поддерживает в республике обучение детей на русском языке.

В апреле во время визита президента Эстонии в Россию обсуждался вопрос русскоязычного меньшинства в Прибалтике.

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