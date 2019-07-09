Собчак дала отповедь Габунии

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала высказывания грузинского телеведущего Георгия Габунии в адрес российского руководства в эфире «Рустави 2».

Собчак отметила, что ее позиция неизменна с 2010-х годов. «С первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, – это нелепо и скорее показывает слабость позиции», – написал она в Telegram-канале.

Она уточнила, что высказывания грузинского телеведущего в адрес президента России – это «какая-то подростковая выходка».

«Мне никогда не нравилась подобная риторика у того же Навального, который раньше орал (оскорбления – прим. ВЗГЛЯД) на митингах», – отметила Собчак, уточнив, что «это скорее отпугивает нормальных людей, чем привлекает».

«Зачем вы так опускаетесь? Это нелепо и глупо», – заключила она.

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

В Кремле инцидент сочли «большим позором для грузин». Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии.

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