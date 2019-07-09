Красноярский школьник получил в подарок от Путина щенка

В минобразования Красноярского края сообщили, что пятикласснику одной из местных школ вручили подарок от президента Владимира Путина – щенка золотистого ретривера.

Письмо в адрес президента мальчик написал после Нового года. В своем сообщении юный житель Красноярска написал, что «чудеса сбываются», а сам он хочет, чтобы у него появился добрый друг.

«Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера», – передает РИА «Новости» сообщение регионального минобра.



Сообщается также, что мальчик учится в одной из школ Красноярска по адаптированной программе в сопровождении тьютора.

Напомним, в феврале президент Владимир Путин подарил больной аутизмом девочке из Приморья щенка золотистого ретривера.

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