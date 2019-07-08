Белоруссия нашла недолив подсолнечного масла в импорте из России

Белоруссия обнаружила в импортируемом из России подсолнечном масле недолив в 80% проверенных партий, об этом сообщила пресс-служба Госстандарта страны.

«Поводом послужило обращение гражданина, направленное в комитет, в котором он высказывал сомнения по соответствию количества этого продукта в упаковках заявленному в маркировке. Всего по республике было проведено 17 контрольно-надзорных мероприятий (мониторингов и проверок)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего было проверено 47 партий импортного подсолнечного масла шести производителей, 38 партий не соответствовали количеству задекларированному в маркировке продукции.

Ведомство выдало 25 запретов на реализацию партий, три предписания на устранение нарушений, в суд отправлено 29 протоколов об административных правонарушениях.

«Информация о выявленных нарушениях в отношении продукции шести изготовителей (ООО «Благо-Юг», ООО «Аквилон», ООО «ТД «Жемчужина Поволжья», ООО «КПК», ООО «ПК «НАШ ПРОДУКТ»», ООО «Компания Благо») направлена для принятия мер в Росстандарт», – отмечает Госстандарт.