Госдума обсудит запрет поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме намерена поднять на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

«Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России. Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки», – сказал глава фракции, вице-спикер Сергей Неверов, передает ТАСС.

«В этих условиях, конечно, мы считаем, что подобные действия недопустимы. Мы сегодня на Совете Госдумы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в Республику Грузия», – уточнил он.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки и вылились во внутриполитический кризис.

После этого Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию, однако в Грузии отметили, что ограничения могут коснуться не только авиасообщения и туризма.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства.

После чего власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. В Кремле высказывания телеведущего сочли «большим позором для грузин».

Газета ВЗГЛЯД писала, каких последствий стоит ждать после скандального телеэфира.