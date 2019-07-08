Канделаки поспорила с позицией Соловьева по Грузии

Тина Канделаки не согласилась с выводами Владимира Соловьева, которые журналист озвучил после скандальной выходки грузинского телеведущего Георгия Габунии в эфире канала «Рустави 2».

«Владимир Рудольфович, разумеется, обращается ко мне, говоря: «Кто-то еще хочет поусердствовать в произнесении вечных мантр о «высокой культуре, гостеприимстве, общих ценностях и народной дипломатии»?» – написала она в своем Telegram-канале.

«Владимир Рудольфович ставит знак равенства между выходкой сотрудника телеканала «Рустави 2» (журналистом я этого отморозка не назову) и позицией официальных властей Грузии в отношении России. Причесав всех одной гребенкой, он призывает наказать всех грузин рублем и закрыть рынок, а я думаю, что [бывший президент Грузии Михаил] Саакашвили читает такие мнения и радуется тому, как просто ему удается вызвать истерику среди людей, которые определяют общественное мнение в России», – считает Канделаки.

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Она напомнила, что президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила «вербальную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, идущие против грузинских традиций», премьер республики Мамука Бахтадзе назвал увиденное «абсолютно неприемлемым отвратительным актом провокации и попыткой дестабилизировать страну», жители Тбилиси собрались у офиса «Рустави 2», чтобы выразить свой протест, а некоторые сотрудники телеканала предпочли уволиться. «Вот она – наглядная позиция возмущенных этим хамством людей», – указала Канделаки.

«Я считаю, что нельзя создавать почву для радикализма внутри нашей страны даже в ответ на такие поступки. Нам надо работать с теми грузинами, которые живут за пределами страны, и теми, кто внутри Грузии не разделяет позицию Саакашвили, потому что их большинство. Зачем добавлять очков радикальному меньшинству, показывая, что их поведение эффективно разрушает отношения между нашими государствами?» – заключила телеведущая.

Ранее Соловьев призвал не оскорблять Грузию в ответ на выходку Габунии, а «наказывать рублем». Он предложил ограничить российский рынок для грузинских товаров. Журналист также считает, что не стоит «сочувствовать» российским фирмам, которые «стремились вложиться в грузинский бизнес». Кроме того, Соловьев предсказал «габунию» грузинского вина.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие последствия может иметь выходка Габунии.

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