Подросток в Москве загорелся при игре в «каскадеров»

Подросток получил ожоги, поджигая себя в ходе игры в «каскадеров», сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

«В районе Косино-Ухтомский на востоке города трое подростков 12-13 лет играли в «каскадеров», обливая друг друга горючей жидкостью и поджигая. В результате, предварительно, один из них получил ожоги – насколько серьезные, выясняется», – передает РИА «Новости» слова источника.

Официального подтверждения информация пока не получала.

Напомним, в октябре 2015 года студент МГИМО устроил из чужой Ferrari факел в центре Москвы.