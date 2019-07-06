Мощный взрыв прогремел в ТЦ во Флориде, много пострадавших

Не менее 20 человек пострадали во время взрыва газа в торгово-развлекательном центре на юге Флориды.

По предварительным данным, взрыв произошел рядом с торговым центром Fountains в городе Плантейшен на юге страны, сообщает местный телеканал WPLG со ссылкой на главу пожарной службы Джоэла Гордона.

Crazy explosion at LA Fitness in Plantation, hope everybody is o pic.twitter.com/DhoZKOw1Tz — Bash (@sebastianredick) 6 июля 2019 г.

Двое из 20 пострадавших получили серьезные ранения, передает РИА «Новости».

Магазины и другие предприятия в районе ЧП закрыты, местных жителей попросили избегать зоны происшествия.

Местные заведения не будут работать до особого распоряжения, пока спасатели не убедятся в безопасности пребывания в зоне инцидента.