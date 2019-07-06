Мужа похитившей 20 млн кассирши проверяют на причастность к краже

Мужа кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 млн рублей в банке Салавата, проверяют на причастность к краже, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Волк сообщила, что в данный момент Хайруллина и ее муж находятся в Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан, следователи «проводят с ними необходимые процессуальные действия, по окончании которых женщина в соответствии с решением суда будет заключена под стражу», передает РБК.

Решение в отношении мужа подозреваемой «будет принято по результатам его проверки на причастность к преступлению».

Двое дочерей Хайруллиной в сопровождение близких родственников и сотрудников органов опеки и попечительства отправлены в город Салават.

Напомним, жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром. Ее задержали в Казани.

Женщина исчезла с мужем и двумя детьми. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», суд заочно арестовал ее.