Популярное приложение для смартфона оказалось мошенническим

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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

Фото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
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Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Популярное приложение для смартфона оказалось мошенническим

            6 июля 2019, 09:31

            Текст: Наталья Ануфриева

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            В компании CSIS, специализирующейся на кибербезопасности, рассказали о новом мошенническом приложении для смартфонов на системе Android, жертвами которого могли стать несколько миллионов человек.

            Портал Medium сообщает, что, по словам экспертов, пользователям предлагается скачать в магазине Google Play приложение «Updates for Samsung» («Обновления для Samsung»), где собраны различные улучшения для смартфона от якобы официальных разработчиков, передает РИА «Новости».

            После установки приложения пользователи попадают на сайт update.com, где размещены различные статьи и новости про Android, что снижает бдительность пользователей.

            Также в некоторых разделах приложения размещены многочисленные рекламные объявления, мешающие комфортному использованию, которые предлагается убрать с экранов за 9 долларов (около 570 рублей).

            При этом приложение также предлагает годовую подписку на обновления смартфона за 34,9 доллара (около 2 тыс. 200 рублей).

            Однако оплата услуг происходит не через GooglePlay, а приложение получает всю информацию о кредитной карте пользователя.

            Тем не менее, в приложении есть опция бесплатного доступа к обновлениям, но в этом случае скорость загрузки не будет превышать 56 килобайт в час, а файл размером 700 мегабайт будет загружаться около четырех часов. Многие пользователи не хотят ждать и предпочитают заплатить, чтобы побыстрее получить «обновления», но на самом деле передают приложению данные о своих кредитках.

            Эксперты CSIS призывают пользователей быть внимательными, поскольку у этого приложения более 10 млн скачиваний в Google Play, и непонятно, сколько из этих пользователей перевели деньги. Специалисты также подчеркивают, что обновлять смартфон нужно только через внутренние настройки, а не через сторонние приложения.

            Ранее Роспотребнадзор назвал признаки мошенничества в интернет-магазинах.


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