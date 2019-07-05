Худрук покинул Театр имени Волкова вслед за уволенным директором

Художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Евгений Марчелли покидает свой пост.

«Я написал заявление об уходе», – цитирует ТАСС Марчелли.

Он назвал правильным то, что «две стороны исчезают с поля боя». Марчелли намерен заняться постановками для «Сатирикона», Театра наций, Театра на Малой Бронной и других.

«Я свободен. <...> Полгода адской жизни, войны тяжелейшей. Мне кажется, мне удалось самое главное в жизни – я уберег театр от большой беды. У меня такое количество предложений на разовые постановки», – отметил худрук.

По его словам, ему предложили работать над спектаклем в «Сатириконе», и сегодня должна была состояться первая репетиция. Следующей у Марчелли намечена работа в Театре наций.

Кроме того, худрук планирует работать в Ермоловском театре, Театре имени Пушкина, Театре на Малой Бронной, в «Ленсовете». В подобном режиме разовых постановок Марчелли планирует проработать 3-4 года.

Ранее директора ярославского театра имени Волкова Алексея Туркалова уволили с должности, а Марчелли объявили выговор.

Накануне актеры ярославского театра обратились с письмом к Мединскому в связи с конфликтом между Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли. В письме содержится заявление о поддержке труппой Марчелли и фактическая просьба об увольнении директора.