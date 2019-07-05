Медведев рассказал о продвинутых услугах правозащитного центра «Единой России»

Председатель «Единой России» и премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что создаваемый при партии правозащитный центр сможет оказывать населению юридические услуги продвинутого характера.

«Такого рода консультации требуют более такого продвинутого характера, здесь уже недостаточно общих представлений. И вот ради этого как раз и надо создать этот правозащитный центр. Я думаю, это хорошая идея, давайте ее поддержим», – заявил Медведев на политической конференции «Единой России», передает РИА «Новости».

Медведев ранее в своей статье «Единая Россия» – курс на перемены» заявил о необходимости создания такой организации, где будут работать профессиональные юристы.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» создаст правозащитный центр для квалифицированного разрешения особенно сложных, резонансных ситуаций, с которыми сталкиваются люди.