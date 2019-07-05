Путин проведет совещание с Совбезом России

Президент Владимир Путин в пятницу, 5 июля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что в течение дня у главы государства намечены внутренние встречи.

«Он также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Кроме того, в пятницу российский лидер проведет международный телефонный разговор.

На следующей неделе президент посетит Екатеринбург и примет участие в работе выставки «Иннопром-2019» и Глобального саммита по производству и индустриализации.

«Будут еще несколько мероприятий в Екатеринбурге, мы в понедельник расскажем», – пообещал Песков.

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