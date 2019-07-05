В АТОР отреагировали на сообщения о проблемах с визами во Францию

Никаких проблем с оформлением виз во Францию для российских туристов нет, если сложности и возникали, то либо у одной-двух компаний, либо у отдельных клиентов, заявила газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В четверг портал TourDom.ru сообщил, что российские туристы не успевают вовремя получить визы во Францию из-за сокращенного графика работы визового центра, в итоге туроператорам приходится ограничивать продажи путевок.

В визовом центре газете ВЗГЛЯД подтвердили, что график изменился. Если ранее прием осуществлялся с 9:00 до 16:00, то сейчас – с 12:00 до 15:30.

Однако, по словам Ломидзе, предварительный опрос участников рынка показал, что никто из крупных компаний, продающих туры во Францию, сложностей не испытывает.

«Действительно, время приема документов сокращено на час, но ни у одной из компаний проблем с туристами из-за этого не возникало. Не было задержек с паспортами, несвоевременного вылета и вообще не вылета, не было отказов в визе и зависания паспортов», – пояснила Ломидзе.

Также она отметила, что в случае подобных проблем сотрудники АТОР обычно узнают о них первыми.

«Нас сразу подключают для решения проблем с консульством, когда они начинают угрожать продажам. Мы продолжаем уточнять информацию, но пока в визовом отделе консульства Франции все идет в штатном режиме», – подчеркнула эксперт.