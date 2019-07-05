Playboy пригласил на кастинг потерявшую работу из-за откровенных фото чиновницу

Редакция журнала Playboy пригласила бывшую чиновницу из Тюмени Анну Ануфриеву пройти кастинг в московском офисе журнала.

Редакция Playboy «выражает поддержку Анне и приглашает ее на очный кастинг в московский офис», говорится в сообщении на сайте журнала.

«Пользуясь случаем, Playboy хочет напомнить, что в женском теле, сексуальности и желании ей распоряжаться по своему усмотрению нет ничего постыдного», – добавляет издание.

Анна Ануфриева потеряла работу на госслужбе после публикации ее откровенной фотосессии для конкурса Playboy Russia «Девушка года – 2019», передает Ura.ru.

Сообщалось, что девушка работала в отделе госзакупок. После заявки на конкурс на нее обрушилась волна негативных комментариев в Сети.

Однако тюменка долгое время лидировала в народном голосовании, набирая гораздо больше лайков, чем конкурентки.

За Ануфриеву также заступилась уроженка Тюмени Лидия Пономарева, ставшая «Девушкой года Playboy – 2018».

«Хватит критиковать женщин за выражение собственного «я», за выражение своей сексуальности. То, что происходит на работе, остается на работе. Личная жизнь – это дело каждого», – заявила она изданию 72.ru.

Отметим, что это не первый случай, когда фотографии становятся темой для СМИ и обсуждений в соцсетях.

Так, из-за жалобы матери одного из учеников на фото в спортивном купальнике была вынуждена уволиться из школы учительница русского языка и литературы из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова. После конфликта Кувшинникова решила не возвращаться к педагогической деятельности.

Также педиатр из Кинешмы подверглась травле в соцсетях после того, как опубликовали ее фотосессию в нижнем белье.

После скандал возник вокруг публикации фотографий главы забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой – на снимках она была в нижнем белье.