Playboy пригласил на кастинг потерявшую работу из-за откровенных фото чиновницу

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5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 10:26  |  vz.ru
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Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Погибшие подводники могли решать невыполнимые задачи

Погибшие гидронавты выполняли настолько секретную миссию, что известно о ней станет лишь через многие годыФото: Лев Федосеев/ТАСС
Пока высокая комиссия выясняет подробности и причины трагедии на глубоководном аппарате в Баренцевом море, с имен погибших подводников был снят гриф секретности. Журналистам удалось выяснить, что офицеры, проявившие героизм и отдавшие жизни ради спасения лодки и экипажа, участвовали в уникальных морских операциях, а «на гражданке» были любящими отцами и мужьями. Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извиняться. Москва, в свою очередь, тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Мы живем в мире симулякров

Алексей Алешковский, сценарист
Парад когнитивных диссонансов будет длиться вечно, пока мы будем отдавать честь глупости, а не здравому смыслу. А здравый смысл не дает простых ответов на сложные вопросы. Как и либеральные ценности. Подробности...

Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
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          • Нет

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            Playboy пригласил на кастинг потерявшую работу из-за откровенных фото чиновницу

               5 июля 2019, 09:32
            Фото: instagram.com/annet_anufrieva
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Редакция журнала Playboy пригласила бывшую чиновницу из Тюмени Анну Ануфриеву пройти кастинг в московском офисе журнала.

            Редакция Playboy «выражает поддержку Анне и приглашает ее на очный кастинг в московский офис», говорится в сообщении на сайте журнала.

            «Пользуясь случаем, Playboy хочет напомнить, что в женском теле, сексуальности и желании ей распоряжаться по своему усмотрению нет ничего постыдного», – добавляет издание.

            Анна Ануфриева потеряла работу на госслужбе после публикации ее откровенной фотосессии для конкурса Playboy Russia «Девушка года – 2019», передает Ura.ru.

             

            Сообщалось, что девушка работала в отделе госзакупок. После заявки на конкурс на нее обрушилась волна негативных комментариев в Сети.

            Однако тюменка долгое время лидировала в народном голосовании, набирая гораздо больше лайков, чем конкурентки.

            За Ануфриеву также заступилась уроженка Тюмени Лидия Пономарева, ставшая «Девушкой года Playboy – 2018».

            «Хватит критиковать женщин за выражение собственного «я», за выражение своей сексуальности. То, что происходит на работе, остается на работе. Личная жизнь – это дело каждого», – заявила она изданию 72.ru.

            Отметим, что это не первый случай, когда фотографии становятся темой для СМИ и обсуждений в соцсетях.

            Так, из-за жалобы матери одного из учеников на фото в спортивном купальнике была вынуждена уволиться из школы учительница русского языка и литературы из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова. После конфликта Кувшинникова решила не возвращаться к педагогической деятельности.

            Также педиатр из Кинешмы подверглась травле в соцсетях после того, как опубликовали ее фотосессию в нижнем белье.

            После скандал возник вокруг публикации фотографий главы забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой – на снимках она была в нижнем белье.


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