Глава «Молодой гвардии» Забайкалья объяснила свои снимки в нижнем белье

Глава забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяна Путинцева назвала размещение в соцсетях своих фотографий в нижнем белье «необдуманным поступком».

На днях фото руководителя «Молодой гвардии» опубликовали местные СМИ, позже – федеральные издания. Снимки вызвали резонанс в социальных сетях.

Путинцева рассказала, что «не собиралась никого провоцировать». «В ряде СМИ появились мои фотографии, которые были сделаны еще в 2017 году для участия в международном конкурсе красоты и талантов «Посланницы красоты 2017», который проходит в КНР ежегодно. Странно, что они заинтересовали кого-то, спустя два года», – заявила она, передает РИА «Новости».

В региональном отделении «Единой России» изданию Заб.ру сообщили, что после публикации снимков будет проведена проверка и будут сделаны «кадровые выводы». «Обязательно будет проверка. «Молодая гвардия» – это дружественная нам организация, которая в своих рядах также примет какое-то решение. Без внимания этот вопрос не будет оставлен, кадровые выводы будут сделаны», – сказали в «Единой России».

Это не первый случай, когда фотографии становятся темой для СМИ и обсуждений в соцсетях. Так, из-за жалобы матери одного из учеников на фото в спортивном купальнике была вынуждена уволиться из школы учительница русского языка и литературы из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова. После конфликта Кувшинникова решила не возвращаться к педагогической деятельности. Кроме того, педиатр из Кинешмы подверглась травле в соцсетях после того, как опубликовали ее фотосессию в нижнем белье.