Выявлены существенные задержки в развитии города-спутника космодрома «Восточный»

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Приамурье заявил о существенных задержек в развитии города Циолковский в Амурской области, где строится космодром «Восточный».

«Развитие Циолковского должно осуществляться за счет программы Роскосмоса. И там пока есть существенные задержки. Завтра мы с Дмитрием Рогозиным это обсудим», – приводит слова Трутнева портал правительства Амурской области.

По долгосрочному плану социально-экономического развития Циолковского предусмотрено 255 мероприятий по развитию инфраструктуры ЗАТО на общую сумму в 53 млрд рублей.

«Развитие Циолковского напрямую связано с развитием космодрома. Та программа, которая есть, а именно 30 тысяч человек к 2030 году, вызывает сомнения. Под эту программу была спланирована инфраструктура с большими затратами. Эти планы требуют дополнительной проработки», – заявил губернатор Амурской области Василия Орлова.

Напомним, в мае 2019 года губернатор Амурской области Василий Орлов подвел итоги работы за прошедший год, отметив, что регион находится на пороге беспрецедентного в своей истории экономического рывка.

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