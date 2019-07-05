Выявлены существенные задержки в развитии города-спутника космодрома «Восточный»

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5 июля, пятница  |  Последнее обновление — 08:53  |  vz.ru
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Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извинятся. Москва в свою очередь тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

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          • Да, использовав для обмена

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          • Нет

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            Выявлены существенные задержки в развитии города-спутника космодрома «Восточный»

            5 июля 2019, 07:41

            Текст: Дмитрий Зубарев

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            Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Приамурье заявил о существенных задержек в развитии города Циолковский в Амурской области, где строится космодром «Восточный».

            «Развитие Циолковского должно осуществляться за счет программы Роскосмоса. И там пока есть существенные задержки. Завтра мы с Дмитрием Рогозиным это обсудим», – приводит слова Трутнева портал правительства Амурской области.

            По долгосрочному плану социально-экономического развития Циолковского предусмотрено 255 мероприятий по развитию инфраструктуры ЗАТО на общую сумму в 53 млрд рублей.

            «Развитие Циолковского напрямую связано с развитием космодрома. Та программа, которая есть, а именно 30 тысяч человек к 2030 году, вызывает сомнения. Под эту программу была спланирована инфраструктура с большими затратами. Эти планы требуют дополнительной проработки», – заявил губернатор Амурской области Василия Орлова.

            Напомним, в мае 2019 года губернатор Амурской области Василий Орлов подвел итоги работы за прошедший год, отметив, что регион находится на пороге беспрецедентного в своей истории экономического рывка.

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