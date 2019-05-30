Губернатор Приамурья предрек экономический рывок региона

Губернатор Амурской области Василий Орлов подвел итоги работы за прошедший год, отметив, что регион находится на пороге беспрецедентного в своей истории экономического рывка.

Выступление главы региона прошло в новом формате – в Большом зале общественно-культурного центра, где присутствовали депутаты, представители исполнительных и федеральных органов власти, муниципальных образований, бизнеса, общественники, СМИ. В прямом эфире трансляцию вели телекомпании ГТРК «Амур» и Амурское областное телевидение.

«Амурская область находится на пороге беспрецедентного в своей истории экономического рывка, который должен вывести регион на лидирующие позиции не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране. На наших глазах возводятся крупнейшие предприятия, инфраструктурные объекты всероссийского и международного значения, реконструируются и фактически отстраиваются с нуля целые города. … Итоги прошедшего года позволяют с уверенностью говорить, что нам удалось обеспечить макроэкономическую устойчивость региона. Именно она является необходимым условием развития, фундаментом для долгосрочного роста», – подчеркнул Орлов, слова которого приводятся на сайте правительства Амурской области.

Он добавил, что объем валового регионального продукта региона в 2018 году составил 273,8 млрд рублей. К 2024 году ВРП превысит 600 млрд рублей. Также растут доходы бюджета: план по доходам перевыполнен к первоначальному на 10 млрд рублей и составил 65 млрд рублей.

«В целом стабильная ситуация в экономике позволила региону достичь высоких позиций в рейтингах инвестклимата, налогового потенциала», – отметил глава региона.

Губернатор подробно остановился на наиболее перспективных стратегических направлениях развития Амурской области. Одно из них – развитие газовой отрасли. Создаются новые производства и рабочие места. В активную фазу реализации переходит метаноловый завод мощностью 1 млн тонн метанола в год в Сковородино, инвестиции в проект составят 49 млрд рублей.

Отдельно Орлов рассказал о развитии города Свободный и ЗАТО Циолковский, связанных с функционированием крупных объектов – газоперерабатывающего завода и космодрома.

Подробно глава региона остановился на социальной сфере, назвав ключевой задачей поддержку семей с детьми, ветеранов, инвалидов. Орлов отметил важную роль некоммерческих организаций и пообещал содействовать развитию этого направления.

В заключение своего выступления глава региона призвал всех, кому не безразлично будущее области, принять участие в создании новой стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года.

«Каждый житель области должен почувствовать изменения к лучшему. Считаю это главной нашей задачей. У нас есть все, чтобы сделать качественный рывок в развитии, стать лидером всего дальневосточного региона», – резюмировал Орлов.