Музыкальный продюсер Максим Фадеев решил восстановить сгоревшую в Курганской области церковь XIX века – знаменитый Чимеевский храм Казанской Божией Матери.

«В Курганской области сгорела самая старая церковь, знаменитый Чимеевский храм Казанской Божией Матери. Меня крестили в нем... Там же сгорела самая главная икона нашего региона чудотворная икона, пережившая века! Я хочу восстановить храм», – написал музыкальный продюсер в своем Instagram, попросив жителей Курганской области предоставить чертежи сгоревшей церкви.

Напомним, в среду в Курганской области сгорела церковь XIX века в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. Здание было деревянным, 1890 года постройки.