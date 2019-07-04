В московском ТЦ протек гигантский аквариум

В Сети появилось видео из торгового центра «Авиапарк» в Москве, где гигантский аквариум высотой в несколько этажей дал течь. В пресс-службе ТЦ объяснили это плановыми работами.

На видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», видно, что из расположенного в центре ТРЦ аквариума сочится вода. Внутри плавают рыбы. Чтобы вода не растекалась по полу, работники поставили внизу ведра.

Пресс-служба ТЦ «Авиапарк» сообщила газете ВЗГЛЯД, что протечка аквариума – это не аварийный случай, а плановые работы по замене герметика в кольцах, огибающих аквариум. Старый герметик меняют на новый. Эта процедура происходит каждый год и длится около трех дней.

Согласно данным на сайте ТРЦ, это «самый высокий цилиндрический аквариум в мире». Его высота составляет 23 метра и 6 метров в диаметре.

В апреле в московском ТЦ «Океания» также треснул огромный аквариум, похожий на тот, что стоит в «Авиапарке».