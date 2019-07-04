Белград резко отреагировал на запрет Косово на въезд сербских политиков

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что решение Приштины о запрете въезда на территорию сербского автономного края Косово и Метохия всем официальным лицам из Сербии является «пощечиной» не только Белграду, но и всему Европейскому союзу.

В интервью газете «Вечерне новости» Дачич заявил, что действия властей в Приштине являются пощечиной не столько Белграду, сколько Евросоюзу, который «бесстыдно закрывает глаза» на нарушение цивилизационных норм, которые на протяжении многих лет осуществляют премьер-министр непризнанного Косова Рамуш Харадинай и президент непризнанного Косова Хашим Тачи.

«Поскольку они оставили наш народ, проживающий в Косово, без лекарств и хлеба, защищая свои сумасшедшие налоги, подобным запретом они хотят еще сильнее изолировать их [косовских сербов] от любого влияния со стороны Белграда», – передает ТАСС слова главы сербского МИД.

По словам Дачича, не случайно, что такая ситуация сложилась именно сейчас.



«Все это было сделано всего лишь спустя два дня после подписания соглашения между самопровозглашенным Косовом и Албанией, согласно которому обе стороны практически обязуются проводить общую внешнюю политику. Данный документ подкрепляет основы «Великой Албании», которая плавно создается в самом сердце Европы, в то время как сербским официальным лицам запрещается перемещаться по территории собственного государства», – подытожил Дачич.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Напомним, 1 июля сербские предприниматели прекратили торговлю и оказание услуг на севере Косово. Таким образом они выражают протест против пошлин косовоалбанских властей в размере 100% на товары из центральной Сербии.