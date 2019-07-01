Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово

Сербские предприниматели прекратили торговлю и оказание услуг на севере Косово. Таким образом они выражают протест против пошлин косовоалбанских властей в размере 100% на товары из центральной Сербии.

«Это останется так, пока Приштина не отменит пошлины. Мы их предупреждали, что не можем работать при таких пошлинах, и вот что происходит. Пока мы не можем закупать продукцию нормально и работать как во всем мире, это будет продолжаться», – передает РИА «Новости» слова председателя объединения предпринимателей на севере Косово Радоша Петровича.

По его словам, к акции присоединились все без исключения сербские владельцы торговых точек на севере Косово.

На прошлой неделе министр торговли Расим Ляйич заявлял, что сербское руководство опасается гуманитарной катастрофы в Косово, где местным сербам не хватает продуктов питания из-за введенных в конце ноября 2018 года косово-албанскими властями пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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