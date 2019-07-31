На Пермском пороховом заводе произошел взрыв, есть раненые

В результате произошедшего во время демонтажа оборудования взрыва на Пермском пороховом заводе пострадали пятеро сотрудников, сообщил гендиректор предприятия Олег Миргородский.

Он рассказал, что «групповой несчастный случай» произошел в 16.08 (14.08 мск), передает «Интерфакс».

В результате происшествия два человека получили ожоги 60% и 35% тела. Еще три человека получили небольшие травмы, их жизни ничего не угрожает. Всех пятерых пострадавших госпитализировали. Наиболее пострадавшему сотруднику проводят операцию.

Сейчас здание оцепили и не пускают внутрь людей. Также на заводе создали комиссию, чтобы разобраться в причинах случившегося.

Гендиректор завода отметил, что взрыв не повлиял на производственный процесс предприятия.

ФКП «Пермский пороховой завод» является одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса России.

Напомним, в результате взрыва, который произошел на Пермском пороховом заводе в начале октября прошлого года, погибли три человека.