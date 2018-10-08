Число жертв взрыва на заводе Перми выросло до трех человек

Двое госпитализированных после взрыва на пермском пороховом заводе скончались в больнице, количество жертв трагедии выросло до трех человек.

8 октября в 14.00 (12.00 мск) в здании ФКП «Пермский пороховой завод» произошел взрыв газового баллона. Возгорания следом за хлопком не последовало. Согласно данным МЧС, из-за ЧП здание повреждено не было, а технологический процесс на заводе не прервался.

В результате взрыва на месте погиб один человек, а двоих пострадавших госпитализировали в медсанчасть №11. Позже минздрав сообщил, что их жизни спасти не удалось: оба скончались в больнице, передает РИА «Новости».

Сотрудник порохового завода сообщил газете ВЗГЛЯД, что инцидент произошел во время сварочных работ.

Сейчас на месте с обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники Следственного комитета России по Пермскому краю. После проверки они дадут правовую оценку действиям ответственных за охрану труда.

Пермский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Он начал работать в 1934 году и изначально занимался выпуском взрывчатки для горных работ.