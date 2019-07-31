Врио главы Калмыкии рассказал Путину о потенциале региона

Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Калмыкии Бату Хасиковым, обсудив с ним текущую ситуацию в регионе и возможности его развития.

Хасиков отметил, что регион имеет сложности, но имеет большой потенциал и большие возможности.

«Все зависит именно от того, как правильно и верно мы на сегодняшний день расставим приоритеты», – приводятся слова врио главы на сайте Кремля.

Он отметил, что весной и летом были дожди, чему рады предприятия сельскохозяйственного комплекса.

«Хороший урожай пшеницы, хотя мы в этом отношении не самые передовые, потому что у нас в основном упор делается на животноводство. Тем не менее влажная степь – это хорошая кормовая база, поэтому животноводы в том числе радуются», – сказал Хасиков.

Основной проблемой он назвал потребление чистой воды населением и оснащение обводнительно-оросительных систем.

«Сейчас в рамках федеральной программы «Чистая вода», которая реализуется в рамках нацпроекта «Экология», у нас до 2024 года предусмотрено 624 млн на реализацию, на решение этой задачи», – сказал он.

Хасиков попросил Путина рассмотреть возможность поэтапно, на протяжении нескольких лет удовлетворить потребность региона в финансировании программы.

«Мы сейчас активно участвуем в увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции. Наши параметры, наш план достаточно скромен – до 2024 год всего лишь 1 млн долларов. То есть в сравнении с другими регионами это ничто. Как руководитель я считаю, что это недооцененный потенциал», – сказал врио главы.

Также он добавил, что сейчас готовится комплексный план по социально-экономическому развитию Калмыкии.

Бату Хасиков был назначен врио главы Калмыкии в марте 2019 года.

Добавим, что 18 июля Хасиков объявил, что в регионе стартует конкурс «Кадровый резерв Калмыкии».

А в мае сообщалось, что врио главы Калмыкии и министр науки и высшего образования Михаил Котюков договорились о выделении федеральных средств в размере 32 млн рублей на ремонт университетского корпуса Калмыкого госуниверситета и проведение международных мероприятий.