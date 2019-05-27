На поддержку науки и образования Калмыкии выделены федеральные средства

Глава Калмыкии Бату Хасиков и министр науки и высшего образования Михаил Котюков договорились о выделении федеральных средств в размере 32 млн рублей на ремонт университетского корпуса Калмыкого госуниверситета и проведение международных мероприятий.

Также поддержку получила инициатива по созданию в республике селекционно-генетического центра по отечественным породам скота.

Встреча Хасикова с Котюковым состоялась в понедельник в Москве. Также во встрече принял участие ректор Калмыцкого госуниверситета им. Б.Б. Городовикова Бадма Салаев. В ходе встречи в кабинете министра сразу несколько вопросов было посвящено развитию КГУ им. Городовикова, который входит в 100 лучших вузов страны.

Котюков поддержал просьбу Бату Хасикова оказать федеральную помощь КГУ для проведения ремонтных работ, и уже в этом году на реконструкцию выделят 32 млн рублей.

Также поддержку получили просьбы включить республику в план общественно значимых мероприятий Минобрнауки, что позволит финансировать международные мероприятия университета из федерального бюджета.

Отдельно обсудили возможность создания в Калмыкии селекционно-генетического центра по отечественным породам скота, ведь 55% крупного рогатого скота в России принадлежат именно к калмыцкой породе, и для создания центра в республике существует вся необходимая база.

Создание таких центров в России осуществляется в рамках национального проекта «Наука» и федеральных программ по развитию животноводству, на стыке работы сразу двух министерств – Минобрнауки и Министерства сельского хозяйства России. Всего в стране должно действовать 35 таких центров.

Бату Хасиков пригласил министра науки и образования Михаила Котюкова посетить Калмыкию, на что министр выразил желание лично познакомиться с жизнью многонационального народа республики.