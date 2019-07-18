В Калмыкии стартовал конкурс на кадровый резерв региона

Временно исполняющий обязанности главы республики Калмыкия Бату Хасиков объявил, что в регионе стартует конкурс «Кадровый резерв Калмыкии».

«Без человеческого капитала прорыв невозможен. В преддверии нового этапа развития нашей республики мы делаем ставку на грамотных специалистов и лидеров, чувствующих время, в которое мы живем, способных брать на себя ответственность за принимаемые решения, постоянно совершенствующих свои компетенции и навыки», – пояснил Хасиков в своем Instargam.

Глава региона пояснил, что в четверг стартовал проект «Кадровый резерв Калмыкии».

«Это открытый конкурс, принять участие в котором может любой желающий с высшим образованием в возрасте от 20 до 50 лет. Проект состоит из нескольких этапов, в ходе которых участники будут писать эссе, выполнять аналитические задания, проходить тесты. Победители и финалисты конкурса пройдут специальные образовательные программы и будут включены в состав кадрового резерва республики, из которого будет набираться команда управленцев в органы государственной власти, бизнес-структуры и общественные организации Калмыкии. Также участники пройдут тренинги и мастер-классы от федеральных и региональных спикеров», – добавил Хасиков.

Он отметил, что все работы будут проверяться без указания имен для полной беспристрастности.