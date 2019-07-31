В России удивились высокой безграмотности американцев

Главный редактор телеканала Russia Today и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян рассказала о безграмотности американцев из личного опыта.

«Когда я училась в школе в Америке, это было одним из главных потрясений. В последнем, 12-м, классе некоторые мои одноклассники – восемнадцати-девятнадцатилетние лбы – с трудом читали. Прямо вот как мой четырехлетний сын – чуть лучше, чем по слогам», – написала Симоньян в телеграм-канале.

По ее словам, после возвращения в Россию она была уверена, что никто не поверит ее рассказам.

В свою очередь телеведущий Евгений Попов изумился в Telegram такими высокими показателями безграмотности американцев.

«Разве такое может быть? Больше 10% населения получается. «По предварительной оценке, 43 млн американцев с трудом читают и пишут», – удивился Попов, цитируя статистику телеканала ABC.

По информации телеканала, 43 млн американцев не могут грамотно читать и писать. По данным министерства образования США, каждый пятый взрослый в США обладает «низкой грамотностью».

Согласно оценкам PIAAC, 26,5 млн взрослых в США умеют читать и писать на самом базовом уровне, но не могут читать газету или заполнить формы в кабинете врача.

По другим оценкам, 8,4 млн человек считаются «функционально неграмотными». Также 8,2 млн человек не смогли принять участие в опросе из-за языкового барьера. Таких людей классифицируют как обладающих низкими способностями к грамотности.

Согласно Докладу программы развития Организации Объединенных Наций за 2018 год, США занимают 44-е место из 177 стран в рейтинге по уровню грамотности населения.

В то же время Россия занимает 15-е место в рейтинге. На лидирующей позиции находится Германия.