Американский суд закрыл дело Демпартии США против России и Трампа

Суд в США закрыл дело об обвинениях в адрес России и предвыборного штаба Дональда Трампа в причастности к хакерской атаке на американскую Демократическую партию, сообщается в судебных документах.

После того, как «аргументы всех сторон» были рассмотрены, суд решил, что «аргументы или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности», передает РИА «Новости».

Жалоба демократов «отклонена», а «клерку поручено закрыть это дело».

Напомним, обвинения были выдвинуты против российского правительства, ГРУ, предпринимателей Агаларовых, а также против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и команды Трампа.

Напомним, Трамп раскритиковал Демократическую партию США, которая подогревает противостояние двух стран. Он назвал демократов «клоунами».