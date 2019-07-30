Авиапассажира в Екатеринбурге наказали за проезд по багажной ленте

Проехавшего на ленте за своим чемоданом в багажное отделение жителя Красноуфимска сотрудники Линейного отдела МВД России привлекли к ответственности в аэропорту «Кольцово».

65-летний пассажир рейса «Хабаровск – Екатеринбург» устал ждать свои вещи и поехал за ними на багажной летне, сообщила пресс-служба МВД.

«В столицу северного Урала 65-летний житель Красноуфимска прилетел днем 29 июля. В зоне выдачи багажа терминала «А», не желая в порядке очереди получать свои вещи, мужчина запрыгнул на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, надеясь как можно быстрее получить сумки», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в служебном помещении мужчину «встретил сотрудник службы авиационной безопасности, который вызвал транспортных полицейских».

Сотрудники правоохранительных органов привлекли жителя Свердловской области к административной ответственности в связи с нарушением ч. 4 ст. 11.3 КоАП России (проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта).