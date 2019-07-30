Украинский футболист рассказал о романе с Тиной Канделаки

Украинский футболист Артем Милевский откровенно рассказал о своем романе с российской телеведущей Тиной Канделаки.

В интервью для YouTube-канала «КраСава», отвечая на вопрос был ли у него секс с Канделаки, спортсмен ответил, что «по молодости много с кем был».

«Она была на передаче «Самый умный» в Киеве, я только после чемпионата мира был, 21 год. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, мы с пацанами тоже что-то отмечали... Тина, как обычно, с харизмой, с юмором, со своим уверенным мнением. Спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер», – рассказал футболист.

По его словам, он заочно знал, кто такая Тина Канделаки, однако не знал, как она выглядит. Милевский рассказал, что первый телефонный разговор у них не заладился.

«Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю», – рассказал Милевский.

Ранее Канделаки отметила, что обложка нового номера американского журнала Newsweek с изображением президента России Владимира Путина выполнена в «лучшей стилистике холодной войны».