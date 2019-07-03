Дамбу в затопленном Тулуне построила компания отца замгубернатора Иркутской области

Компания «Ремонт зданий и сооружений», которая построила дамбу для защиты иркутского города Тулун от паводка, принадлежит отцу замгубернатора региона Николаю Болотову, сообщают СМИ.

В 2011 году при сдаче дамбы в эксплуатацию нынешний замгубернатора Руслан Болотов работал министром строительства и дорожного хозяйства области, а ранее был партнером отца по бизнесу, сообщает «Медиазона».

Дамба в Тулуне была рассчитана максимум на 12-метровый уровень воды, но эта отметка была превышена.

Ранее мэр Тулуна объяснил отсутствие системы оповещения о чрезвычайных ситуациях для жителей города.

На прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. Паводок привел к гибели 20 человек, еще 15 человек пропали без вести.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о чрезвычайной ситуации.