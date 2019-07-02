Мэр подтопленного Тулуна объяснил отсутствие системы оповещения

Новая система оповещения жителей при чрезвычайных ситуация в иркутском городе Тулун не была установлена из-за нехватки средств, поэтому людей предупреждали при помощи СМИ и машин с громкоговорителями, сообщил мэр Тулуна Юрий Карих.

«Раньше были сирены, но такие допотопные, что пришли в негодность, и их сняли. Я пришел работать, их уже не было. Конечно, они нужны, но (финансы не позволяли установить)», – цитирует ТАСС Карих.

По его словам, людей оповещали об опасности по интернету и с привлечением телевидения. Также были задействованы автомобили, оборудованные громкоговорителями.

«Все, кто жил в зоне затопления, прекрасно видели, что вода идет. Прекрасно знали, нас (власти) информировали, что идет вода, про дамбу знали – какой уровень воды», – отметил Карих.

Тулун пострадал больше остальных от паводка в регионе. Дома из города и окрестностей, снесенные водой к федеральной трассе Р-255 «Сибирь», образовали затор, участок трассы подтопило местами.

В результате паводка в Иркутской области подтопило 83 населенных пункта в шести районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском.

В субботу вечером в регион прибыл президент Владимир Путин. На ночном совещании он распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим и организовать эту работу без лишних формальностей, а также «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».

По последним данным, затопленными оказались более трех тысяч домов, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна.