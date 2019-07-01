Река в Иркутской области снесла дома к федеральной трассе

Дома из города Тулун и окрестностей, снесенные водой к федеральной трассе Р-255 «Сибирь», образовали затор, участок трассы подтопило местами.

Вышедшая из берегов река Ия сбила в кучу десятки домов и прибила их к трассе Р-255 «Сибирь» (до 2018 года носила название М-53), снимки со снесенными постройками опубликовали в соцсетях.

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что ущерб от последствий паводка в четырех из шести пострадавших районах будет подсчитан к 3 июля, передает РИА «Новости».

На данный момент в пострадавшие районы направлены оперативные рабочие группы, в составе которых – представители министерства строительства, дорожного хозяйства региона, региональных служб госстройнадзора и жилищного надзора и ГАУИО «Ирэкспертиза».

«Специалисты направлены в четыре территории: Тулун, Нижнеудинский, Тайшетский и Чунский районы. Рабочие группы проведут предварительную оценку нанесенного стихией ущерба. Особое внимание домовладениям – сколько утрачено, какие подлежат восстановлению. Отдельно специалисты обследуют социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения. Предварительный отчет все четыре группы должны предоставить министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлане Свиркиной 3 июля 2019 года», – отметили в пресс-службе правительства.

В результате паводка в Иркутской области подтопило 83 населенных пункта в шести районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском.

В субботу вечером в регион прибыл президент Владимир Путин. На ночном совещании он распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим и организовать эту работу без лишних формальностей, а также «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости».