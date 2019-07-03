ОП обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить оскорбление госсимволики в соцсетях

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич вместе с членом ОП Султаном Хамзаевым обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по результатам мониторинга СМИ на предмет материалов, оскорбляющих госсимволику.

Мониторинг в период с 22 мая по 21 июня был проведен в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram с целью выявления и анализа информации, содержащей оценочную характеристику органов государственной власти, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОП.

«В ходе мониторинга было выявлено более 160 материалов, дискредитирующих порядок управления государством, оскорбляющих представителей органов власти и государственную символику, тем самым оказывающих разрушительное влияние на общественную нравственность и гражданскую сознательность», – говорится в обращении общественников в прокуратуру.

Целью авторов постов является «подрыв авторитета государственной власти в глазах общества, стимулирование социальной напряженности и дестабилизации», подчеркивается в обращении. Его авторы призывают «провести проверку по фактам публикации указанных материалов, принять меры к их удалению и ограничению доступа к информационным ресурсам, а также привлечению к ответственности лиц, администрирующих данные аккаунты». К обращению прилагаются ссылки на материалы, размещенные в сети интернет.

Общественный контроль в сфере интернета – это направление, которое уже давно существует во многих европейских странах и за океаном, говорит Александр Малькевич: «Давным-давно нужно было сделать это и у нас, чтобы профессиональные эксперты, активные общественные деятели, журналисты, в общем, неравнодушные люди участвовали в мониторинге огромного сетевого океана в целях предотвращения распространения экстремистского и противоправного контента».

Александр Малькевич напомнил слова президента Владимира Путина о том, что можно и нужно критиковать власть, но никому не позволительно оскорбительно и по-хамски относиться к основным символам государства – Конституции, флагу, гербу и гимну: «С нашим обращением в прокуратуру мы как раз отправляем ссылки на материалы, где глумятся над сакральными символами нашего государства. Подобный мониторинг будет продолжаться, и мы предлагаем всем неравнодушным людям присоединиться к нашей работе».

Коллегу поддержал Султан Хамзаев: «Если мы не будем сами себя уважать, то и нас никто не будет уважать. Эта народная мудрость особенно актуальна в свете мировых событий, происходящих сегодня. Мы видим, что некоторые ценности меняются очень быстро и агрессивно. Мы видим психологические атаки, в том числе и на наше государство».

Необходимо культивировать, в том числе и в молодежной среде, более бережное отношение к таким ценностям, как гимн, герб и флаг РФ, подчеркнул общественник.

Александр Малькевич проинформировал, что в июле состоится первое заседание рабочей группы ОП РФ по общественному контролю безопасности в сфере интернета: «В ее задачи войдет не только выявление противоправного контента и передача материалов в соответствующие структуры для анализа и принятия решения, но и выработка совместных идей и предложений для законодателей в части того, как сделать максимально комфортной работу пользователей в сети интернет и в целом функционирование российского интернета».