Путин призвал чиновников мониторить реальную ситуацию в стране

Президент России Владимир Путин призвал правительство отслеживать реальную ситуацию в стране и принимать необходимые решения.

Глава государства в ходе совещания с членами правительства обратился к чиновникам с требованием следить за реальной обстановкой в стране, видеозапись с совещания транслировал канал «Россия 24», ролик опубликован в телеграм-канале «Пул №3».

«Нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит. Потому что вот эти «шесть на ум пошло, семь с ума сошло» никого не интересуют. Сколько вы там посчитали, сколько нужно добавить. Нужно, чтобы люди видели то, о чем мы договорились. 6-процентные кредиты должны быть. Надо проверять просто, как это работает», – сказал Путин.

«Не каждый же месяц мне проводить эту прямую линию, чтобы выяснять, с чем люди сталкиваются в реальной жизни», – добавил он.

Ранее сообщалось, что глава государства проведет в среду совещание с правительством, посвященное итогам прямой линии.