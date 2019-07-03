ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал очередной мониторинг лучших практик регионального управления, наиболее эффективных мер и проектов, инициируемых главами субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ. Анализ включил в себя проекты, направленные на региональное развитие и повышение качества жизни, повышение открытости власти, организации обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами, развитие человеческого капитала, решение проблем социально-экономической сферы.

В мониторинге упоминаются такие проекты, как портал «Безопасная среда» (Республика Башкортостан), «Кардиопакет» (Алтайский край), проектный офис «Уютный Ямал» (Ямало-Ненецкий автономный округ), «Губернаторский резерв» (Астраханская область) и «Мой социальный центр» (Москва).

Портал «Безопасная среда» (Башкортостан) был создан в рамках проекта «Открытая республика». С его помощью Каждый житель республики может сообщить через портал о проблеме, касающейся безопасности в сфере ЖКХ, на транспорте, на воде, пожарной безопасности и т.д.

«Постоянный хештег в соцсетях Радия Хабирова #дома в этом случае дополняется его богатым опытом работы в центральном регионе и Подмосковье, где уже активно используется практика прямой оперативной коммуникации с гражданами и службами. Для Башкортостана, где население жаловалось на прежних руководителей за неумение слышать и понимать простого человека, реакция на запросы – очень важна. Это в том числе и преодоление застарелых региональных стереотипов, что власть – это особая каста важных людей, которым нет дела до проблем малых городов, сел и деревень. И это – отдельный бонус проекта», – отметила эксперт ЭИСИ, политконсультант Алена Август.

Проект «Кардиопакет» (Алтайский край) – алгоритм обеспечения лекарствами больных с кардиологическими заболеваниями. Больные с нестабильной стенокардией, острым или повторным инфарктом миокарда и другими формами острой ишемической болезни сердца имеют право на получение льготных медикаментов. Теперь при выписке из кардиологических отделений краевой клинической больницы и кардиодиспансера они получают рецепты на базовые лекарственные препараты и набор препаратов по ним на один месяц. Для продолжения лечения пациенты обращаются в поликлинику к участковому терапевту. С начала внедрения кардиопакета своим правом воспользовались 2115 пациентов.

«Проект важен для региона, поскольку нацелен на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Зачастую люди, особенно одинокие, не находят в себе сил после больницы ездить по аптекам и покупать лекарства. Конечно, системно проблему обеспечения лекарствами проект не решает, но положительный эффект на критическом для человека этапе даст», – оценила «Кардиопакет» вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Проектный офис «Уютный Ямал» начал работу в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа. Жители города приходят со своими идеями по развитию городской среды: обустройству скверов, спортивных и игровых площадок, ремонту дорог. Какой проект самый актуальный для города, жители города решат открытым голосованием на портале «Живем на Севере». Идея-победитель будет реализована на бюджетные средства в следующем году.

«Стоит приветствовать распространение в регионах практик, направленных на сокращение дистанции между властью и народом. Проектов, которые направлены как на налаживание самой коммуникации, так и на повышение качества этой коммуникации. Главы регионов абсолютно правильно действуют, когда выражают готовность не только слышать жителей, но и услышать их. Поэтому проект «Уютный Ямал», реализуемый на севере России, заслуживает внимания и чуть позже – внимательного анализа того, к каким результатам приведет эта практика», – отметил политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Кадровый конкурс «Губернаторский резерв» (Астраханская область) был анонсирован главой региона Игорем Бабушкиным, В конкурсе планируется использовать инновационные методики оценки управленческих компетенций.

«Конкурс «Лидеры России» показал, что может выступать в роли мощного социального лифта для талантливых молодых управленцев. Региональные конкурсы могут выполнять аналогичную функцию для молодых людей в регионах, которым теперь для поиска интересной работы не нужно будет покидать родной регион. Повышение социальной мобильности позволяет не только включать полезные кадры в политическую элиту, но и снимать часть вопросов и напряжение в молодежной среде, которую не устраивает отсутствие кадровых перспектив», – высказался о «Губернаторском резерве» политолог Михаил Карягин.

Проект «Мой социальный центр» (Москва) – публичное пространство для горожан старшего поколения и их семей. Вместе с медиаторами и волонтерами в «Шумной гостиной» посетители играли в бильярд, настольный футбол, плейстейшен, а также танцевали в локации «Виниловые четверги». Для любителей спокойного отдыха работала «Тихая гостиная». Гости читали там книги и играли в шахматы.

«Инициатива в русле политики 80+ (забота о качестве жизни и лечении людей старшего возраста) значима для городских агломераций, в которых много жителей старшего возраста. Для них актуально формирование разнообразных инструментов обучения и творческого досуга, адаптации к новым технологиям. Инициатива не требует заметных затрат для бюджета, скорее перераспределения средств внутри социальных статей бюджета», – оценил проект Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Список топ-5 самых успешных проектов сформирован по следующим критериям: охват; результат для граждан; уровень вовлеченности граждан; эффективность затрат; инновативность, неординарность, технологичность решения; тиражируемость практики.