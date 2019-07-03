Завершены конструкторские работы по созданию миномета «Дева»

«Уралвагонзавод» завершил опытно-конструкторские работы (ОКР) «Дева» по миномету калибра 82 мм, сообщили на предприятии.

«В части минометного вооружения завершена ОКР «Дева» по созданию 82-миллиметрового миномета 2Б24 и боеприпасов к нему», – говорится в годовом отчете предприятия, передает ТАСС.

Окончание ОКР «открывает перспективы оснащения войск минометным комплексом с увеличенной дальностью стрельбы и миной повышенного могущества», отмечает «УВЗ».

ОКР проводились с целью создания необитаемых пушечно-пулеметных модулей с калибром 12,7 мм, 30 мм и 57 мм для оснащения различных машин, проводились предварительные испытания модулей в составе машин и отдельно, говорится в документе.

Также в отчете упоминается созданная на основе зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» корабельная артиллерийская установка калибра 57 мм. В 2019 году планируется поставка двух установок иностранному заказчику.

В ходе выставки «Милекс-2019» гендиректор «УВЗ» Александр Потапов сообщал, что корпорация Ростех продумывает вопрос применения боевых модулей с пушками калибра 57 мм не только в сухопутных войсках, но и на флоте и в ВКС.

Комплекс «Деривация-ПВО» с орудием 57 мм показали на форуме «Армия-2018». Испытания управляемых снарядов для комплекса начались в августе 2018 года.