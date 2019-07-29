Онколог назвал предложение о премиях за выявление рака «оторванным от реальности»

Премирование врачей за выявление онкологических заболеваний на ранней стадии ничего не даст, заявил газете ВЗГЛЯД главный врач Московского областного онкологического диспансера Александр Серяков.

В понедельник Минздрав выступил с инициативой премировать врачей, если при диспансеризации или на профосмотре выявят у пациента онкологию – по 500 рублей ответственному за диспансеризацию и остальному медперсоналу.

«500 рублей за диагностированное злокачественное образование – это немного. Ежегодно диагностируют порядка 600 тысяч злокачественных образований. На каждого врача первичного звена в отдельно взятой поликлинике придется не более пятнадцати случаев год. То есть врач к концу года получит в лучшем случае 5000 рублей», – сказал Серяков, добавив, что предложение Минздрава «оторвано от реальности».

Заболевание обычно не находит один специалист – пациент проходит комплекс врачей, каждый из которых помогает разобраться с итоговым диагнозом, говорит врач.

«Хирург с подозрением на рак желудка отправляет на гастроскопию. Выполняется гастроскопия, получается биопсия, гистолог пишет рак. Кого премировать? Хирурга, который отправил на гастроскопию, эндоскописта, который увидел подозрительный участок, или же того гистолога, который увидел под микроскопом, что это рак?» – рассуждает онколог.

Серяков настаивает на том, что Минздрав должен разработать для врачей критерии, кто должен получать эту премию. Они должны учитывать вклад как руководства, так и самого низшего звена.

«За учреждение отвечает главный врач и его заместители, они организуют работу поликлиники, но получаются вычеркнуты, хотя они тоже врачи, но врачи-организаторы. А медсестра, которая ассистирует врачу, а анестезиолог, который работает с эндоскопистом?» – говорит Серяков.

Ранее замдиректора Национального центра радиологии, врач-онколог Андрей Костин заявил, что в России есть серьезные проблемы с ранней диагностикой онкологических заболеваний, и связаны они прежде всего с пробелами в образовании врачей.