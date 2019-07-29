Президент Сербии восхитился Москвой

Президент Сербии Александар Вучич восхитился тем, как изменилась российская столица за последнее десятилетие. Об этом он сообщил на церемонии приема российской техники в Нише.

«Москва сегодня и Москва 10 лет назад – это два разных города, город сегодня выглядит в 10 раз лучше, чем 10 лет назад», – приводит его слова «Вечерняя Москва».

По его словам, невооруженным глазом видны огромные вложения в благоустройство города. Президент Сербии подчеркнул, что ему понравился парк «Зарядье» и назвал его лучшим в Европе.

Напомним, Москва, а также Санкт-Петербург и Краснодарский край являются самыми популярными в России местами для отдыха иностранных туристов.