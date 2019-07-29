Названы страны Европы с самым доступным бензином

Рейтинг европейских стран с самым доступным бензином возглавил Люксембург, Россия на 16-м месте, сообщили СМИ.

На месячную зарплату житель Люксембурга может купить 2,9 тыс. литров топлива, передает РИА «Новости». В пятерку лучших по этому показателю также вошли Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания.

Россиянин на свою зарплату может купить 927 литров бензина АИ-95 (16 место).

Худшей по доступности бензина стала Украина, жители которой могут купить на среднемесячную зарплату 279 литров горючего.

Сообщается также, что самый дешевый бензин в Казахстане (Аи-95 за 27,9 рублей), России (45,5 рублей) и Белоруссии (52 рубля), а самый дорогой в Нидерландах (118,7 рублей), Норвегии, Дании, Греции и Италии (113 рублей).

Напомним, по данным Росстата, с января по май текущего года розничные цены на бензин в России увеличились на 7,9% в годовом выражении.