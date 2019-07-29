Западные СМИ назвали решающий месяц для «Северного потока – 2»

Если в течение ближайших недель Дания не одобрит планы по прокладке газопровода «Северный поток – 2» через свои территориальные воды, поставки российского газа в Европу не начнутся в оговоренный срок, пишет британская The Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Если мы не получим от датчан разрешения на строительство в течение ближайших нескольких недель, то не уложимся в срок», – приводит Deutsche Welle слова источника FT.

По словам другого источника британской газеты, август-2019 является «решающим» месяцем для реализации проекта. «Уже почти август, и это вызывает озабоченность, если не панику», – отметил он.

Между тем в Газпроме ранее сообщали, что рассчитывают получить согласование по заявке о прокладке «Северного потока – 2» от датских властей к октябрю 2019 года. В компании отмечали, что если Дания откажется проводить «Северный поток – 2», протяженность трубопровода может вырасти на 34 километра.

Россия, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешение на прокладку труб «Северного потока – 2». Дания – последняя страна, которая должна одобрить строительство для своевременного завершения проекта.

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